Augmentation du prix du tabac : les fumeurs ont quelques jours de répit

PAPEETE, le 1er avril - Les fumeurs étaient nombreux ce matin à serrer les dents en achetant leurs cigarettes. Pourtant, le nouveau prix du tabac n'est pas encore appliqué.



Ce n'est pas un poisson d'avril. Depuis ce samedi, le prix des cigarettes et du tabac a augmenté de manière fulgurante suite à la loi du Pays du 6 décembre 2016 portant diverses mesures fiscales à l'importation.



Le prix du paquet de tabac à rouler passe de 750 francs à 1 000 francs, celui d’un paquet de 20 cigarettes (type Marlboro) de 750 à 1050 francs et celui du paquet de 25 cigarettes (type Winfield) de 900 à 1 300 francs. Les recettes nouvelles générées par cette mesure fiscale contribueront au financement de la politique de solidarité.



Si la loi est applicable dès aujourd'hui, il faudra encore quelques jours avant que les prix affichés ne changent.



Les vendeurs doivent d'abord écouler tout leurs stocks avant d'appliquer l'augmentation. Suivant les quantités de chacun, les buralistes devraient le faire dès la fin de semaine ou celle d'après. "Je ne peux pas dire si nous aurons tout écouler d'ici mardi ou la semaine prochaine, c'est assez dur de dire. Mais les gens achètent un peu plus que d'habitude j'ai l'impression...", a déclaré une buraliste du côté de Arue.



Pour beaucoup de fumeurs, c'est le soulagement. "Nous avons encore quelques jours pour nous préparer psychologiquement, c'est pas mal. Du coup, oui, j'achète deux paquets au lieu de un...", a confié une fumeuse. Pour elle comme pour 41 % de la population, encore quelques jours de répit.