"Aucun Gouvernement n’a autant fait pour la reconnaissance des conséquences des essais nucléaires"

Vous arrivez à Tahiti un mois presque jour pour jour après les fortes pluies du 22 janvier. L’Etat a très vite réagi en débloquant le fonds de secours d'extrême urgence. Des aides supplémentaires ont également été annoncées par votre ministère. Arrivez-vous avec des engagements au sujet de ces dotations complémentaires ?

Nous avons réagi immédiatement pour apporter notre aide aux Polynésiens qui ont été durement touchés par ces intempéries. J’ai, en urgence, mobilisé 200 000 euros (23,8 millions Fcfp : NDLR) pour financer des solutions d’hébergement pour les sinistrés, des opérations de déblaiement, de mise en sécurité des infrastructures, et l’approvisionnement en eau potable de certaines zones. Face aux besoins, j’ai porté cette aide à 300 000 euros (35,8 millions Fcfp : NDLR). J’ai également annoncé ma venue sur place le plus rapidement possible : je me rendrai dans les communes les plus touchées dès vendredi, pour y échanger avec les habitants.

J’ai également décidé d’activer le fonds de secours dans son volet indemnisation. Ce dispositif, indépendant des assurances, pourra indemniser les dommages subis par des biens non assurés ou non assurables des communes et de la collectivité de Polynésie française, des particuliers, des petites entreprises, des agriculteurs ou encore des pisciculteurs. Le haut-commissaire instruira les dossiers dans les six mois, avec l’objectif d’une indemnisation la plus rapide possible pour que les sinistrés puissent reprendre le cours normal de leurs activités. Nous examinerons à la fin de ce processus d’indemnisation si des besoins persistent. Si tel était le cas, nous pourrions envisager la mobilisation d’autres outils. Mais la priorité, pour l’instant, est de pouvoir procéder aux indemnisations, le plus rapidement possible.



Si l’Etat a vite réagi suite à cette catastrophe, des voix se sont élevées en Polynésie pour critiquer la faiblesse des aides d’urgence accordées jusqu’à présent. Comprenez-vous ces critiques ?

Je voudrais clarifier les choses. Les 300 000 euros dont nous parlons sont des crédits d’urgence : ils ont été mobilisés tout de suite et ont financé les opérations les plus urgentes de mise en sécurité des populations. Comme je l’ai indiqué, des indemnisations auront lieu dans un second temps, sur la base des dossiers transmis au Haut-commissariat. L’Etat a donc mobilisé tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation, et j’ai suivi personnellement leur mise en œuvre.