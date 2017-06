Attractivité régionale: la Normandie crée sa marque

Deauville, France | AFP | samedi 24/06/2017 - La Normandie, région de France mondialement connue mais souffrant d'un déficit d'attractivité économique et démographique, a lancé sa propre marque, comme l'ont déjà fait d'autres régions et villes en France et dans le monde.



Avec sa notoriété internationale - la plus élevée derrière la Californie - la Normandie a choisi de ne pas avoir recours à un slogan -comme "Only Lyon", "Be Berlin", "I am Amsterdam", "I love New York" ...- mais de se présenter sous son propre nom, en le déclinant seulement en anglais avec un y à la fin (Normandy).



Des collectivités, des entreprises, des acteurs du monde universitaire, médical, de la recherche, de la culture et autres pourront se réclamer de cette marque pour mieux se faire connaître.



"Cette marque va aider à faire venir des entreprises, des cadres, des étudiants, pas seulement à gagner des marchés à l'export", a expliqué Hervé Morin (UDI) au cours de la cérémonie de lancement à Deauville (Calvados), vendredi soir.



Il s'agit avant tout de faire mieux connaître la Normandie d'aujourd'hui et des gisements en matière économique et de recherche qu'elle recèle et non pas de surfer seulement sur son prestigieux passé historique et culturel.



"C'est un message pour l'avenir, pas une nostalgie", a estimé Philippe Augier (UDI), président de l'agence d'attractivité de la région, qui a été lancée parallèlement à la marque et qui la pilotera.



Pour diriger cette agence, la Normandie a effectué une "prise de guerre" en la personne de Michael Dodds, d'origine britannique, qui était directeur du comité régional de tourisme de Bretagne.



La démarche normande vise à imiter la Bretagne qui dispose depuis plusieurs années de sa marque régionale et estampille ses produits comme étant bretons.



Réunifiée depuis janvier 2016, à la faveur de la réforme territoriale, après avoir été coupée en deux entités en 1956, la Normandie est encore loin de fonctionner de façon collective, comme sa voisine.



Elle va l'imiter notamment en faisant vivre sa "diaspora" et vient de créer, au début du mois, un club des Normands de Paris.



Au niveau gouvernemental, la Normandie est fortement représentée avec Edouard Philippe comme Premier ministre, Bruno Le Maire à l'économie et aux finances, Stéphane Travert à l'agriculture et Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat à la transition écologique.