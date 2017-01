Attention aux fortes pluies

PAPEETE, le 22 janvier 2017. Les îles du Vent sont actuellement en vigilance orange pour fortes pluies. Voici les dernières prévisions de Météo France





Situation et évolutions prévues : l'axe perturbé évolue sur Tahiti et Moorea en déclenchant la forte activité pluvieuse cette nuit et la journée de dimanche. Les cumuls de pluies dépassent le seuil de vigilance orange notamment sur les côtes Nord et Ouest de Tahiti et Moorea. Peu d'évolution dans les prochaines 36 heures.



Temps maussade qui perdure dimanche et lundi avec un ciel très nuageux à couvert et des averses toujours au programme, sans oublier un risque orageux sur le relief. Températures extrêmes prévues : 24 et 28 degrés Celsius.

Vent modéré à assez fort, de Nord-Ouest dimanche, de secteur Nord lundi. Rafales à 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle et mer du vent confondues donnant des creux de 2 mètres 50 à 3 mètres.