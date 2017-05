Athlétisme, va’a - World Masters Games : Bilan positif pour les vétérans polynésiens

En va’a marathon, la Polynésie rafle des médailles



En va’a V6 marathon, belle médaille d’or en 40 ans et + pour le team Paddling Connection qui s’impose, Ruahatu s’octroie la médaille de bronze et Bora Ocean Paddle occupe la 4e place de la catégorie, pour un total de six participants. En 50 ans et +, c’est le team Ruahatu qui termine sur la plus haute marche du podium, seule pirogue polynésienne de cette catégorie comprenant 8 participants. Très bon résultat pour les femmes du club Ruahatu qui s’octroient la médaille d’argent en 50 ans et +, représentant le seul équipage tahitien féminin dans cette catégorie comprenant 7 pirogues participantes.



En kayak de haute mer, à noter la superbe performance du clan tahitien dans la catégorie 35 et + avec une première place pour Moehau Paie, Forian Taurai est 2e, Teiki Hokahumano 3e, Puarai Van Bastolaer 4e. En 40 ans et +, Uirai Ellis est 4e, Tetuanuiteaau Ellis est 6e et Joseph Campagnozzi-Tarahu 9e. En 50 ans et +, Bill Barff est 3e, Marama Hauata est 8e et Ionatana Maitau est 12e. Presque 70 compétiteurs ont pris part à cette course de kayak de haute mer.



En va’a OC1 vitesse sur 500 m, catégorie 40 ans et +, magnifique première place pour notre champion vétéran Rauhiri Varuahi, Teva Richmond obtenant la 7e place. En 50 ans et +, chez les femmes, Maite Lorfèvre s’impose devant Temake Faura et Martine Fan, pour un podium 100% tahitien. En 60 ans et +, c’est Brigitte Langomazino qui s’impose devant trois Néozélandaises. SB