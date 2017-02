Athlétisme – Meeting Master : Les Océania et les championnats d’Australie en ligne de mire

Au 110 mètres haies, Timona Poareu franchit la ligne d’arrivée en 16’6. Le jeune Timona s’entraine en vue de participer aux championnats d’Australie prévus du 26 mars au 2 avril 2017. Une autre compétition est en ligne de mire, il s’agit des prochaines Océania d’athlétisme qui se dérouleront à Fidji du 29 juin au 1er juillet 2017. Timona est licencié au club d’Aorai, le même club que Teura Tupaia.



Samuel Aragaw, dont le nom est désormais connu du public puisqu’il a remporté de nombreuses courses à pied sur route ces derniers mois, notamment le dernier championnat de Polynésie du 10km fin janvier, participe également aux courses sur piste. Il réalise ainsi un temps de 2’05 sur 800 mètres.



En saut en hauteur, l’heptathlonienne Kahaia Dauphin réalise 1m45. Elle aussi se prépare pour les mêmes compétitions en Australie et à Fidji. Timona réalise quant à lui 1m55. Le plus haut saut du weekend a été effectué par Teaue Teihotaata (1m70).



Au saut en longueur, c’est Candice Richer qui réalise la meilleure performance chez les filles avec 5m06, Kahaia Dauphin saute 4m87. Du coté des garçons, Timona réalise la meilleure performance avec 6m05, le saut en longueur étant son point fort.



Au lancer de disque, Nicolas Olendareff atteint les 27m80. Enfin, au javelot, Kahaia Dauphin lance à 29 mètres et Timona Poereu à 38m60.



Timona comment se déroule ta préparation ?



« Ça se passe bien. J’essaie de m’entrainer dans les disciplines que je devrai faire lors des championnats d’Australie et des Océania en tant que décathlonien. C’est assez difficile, je m’entraine presque tous les jours, je n’ai plus le temps de m’adonner à mon autre passion qui est le surf. Lorsqu’on me demande de me reposer, je vais surfer. Il faudra que je travaille ma discipline (rires). » Sport Tahiti