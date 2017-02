Athlétisme – Course St Valentin, une autre façon de fêter les amoureux.

En amoureux, entre amis, et même en famille, les athlètes ont parcouru 5 km sous un soleil de plomb. Sur le parcours, trois zones de ravitaillement et de nombreux supporters présents pour encourager les coureurs venus célébrer l’amour. De nombreux habitués des courses ont participé pour marquer la St Valentin, accompagnés de leur moitié. L’objectif n’était pas de gagner cette fois, mais bien de partager un moment sportif à deux.



Ce sont finalement Mathilde Soulon et Matthieu Morel qui franchissent l’arrivée les premiers, en 21’50. Le couple Ronan Cazues et Guenaëlle Rauby, de l’As Tamarii Punaruu, terminent en deuxième position, devant Orlow Eva et Jezequel Kilian.



Si cette année la course de la St Valentin n’a pas connu le succès des années précédentes, elle n’en était pas moins réussie. Les dames n’ont pas eu droit aux roses, cette année, mais à une belle de tige de « Opuhi » ainsi que deux beaux « shakers » estampillés St Valentin/ASCEP. Au delà de l’esprit de compétition, certains champions comme Cédric Wane, Winsy Tama ou encore Tutea Degage n’ont pas hésité à courir pour le fun.



Pour les jeunes sociétaires du club de natation CNP, la course n’a pas été de tout repos. Selon Matthieu Morel « c’était bien au début, on n’est pas parti trop vite et on a bien géré » alors que pour son binôme Mathilde Soulon « c’était dur…On est bien partis mais après cela a été dur quand il a fallu accélérer et passer devant Ronand et Guenaëlle ! On était derrière eux tout le temps, sauf au retour… »



Le prochain événement course à pied sera pour les dames, il se déroulera samedi prochain à Moore. Il s’agit de la seconde édition du Raid des Vahine.