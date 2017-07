Atelier "bouturage de corail" pour des enfants de la Saga

TEVA I UTA, le 28/07/2017 - Pour beaucoup, ce fut une première. Si en Polynésie, nous vivons proche de la mer et entouré de coraux, l'atelier de ce vendredi matin a prouvé que finalement, nous avions trop peu de connaissance sur eux, leur rôle dans l'écosystème marin et leur reproduction.



Avant d'embarquer pour le motu de Puuru situé à Mataiea, les enfants ont pu découvrir les différentes familles de coraux avec les animateurs et spécialistes marins, Guillaume et Laetitia.



Attentifs, ils ont été sensibilisés à l'état de santé des coraux, essentiels à la préservation de la biodiversité, notamment pour nos poissons.



Les animateurs ont expliqué le souci du blanchiment du corail. Ainsi, le bouturage peut aider à sa reproduction et sa régénération.



Le principe est simple : récupérer un morceau corail mort, l'attacher, grâce à un serre-câble, à un morceau de corail vivant afin que celui-ci puisse le recouvrir.



Cette bouture est ensuite placée dans une " patate de corail ", fixée à l'aide d'une pâte collante afin qu'il puisse grandir. Le corail grandit d'environ 1mm par mois. Ces boutures permettront d'aider les coraux à se régénérer et d'attirer de nouveaux poissons.



Si cette action peut paraitre une goutte d'eau dans l'océan, celle-ci aura au moins le mérite de réveiller les consciences.



D'ailleurs, ceci n'est que le début d'un projet à plus grande échelle pour aider à la protection des coraux.



En effet, la commune poursuivra ce projet dès la rentrée scolaire avec les élèves de CM1 et CM2 qui réaliseront de nouvelles boutures et assureront le suivi des précédentes. Une aire marine dédiée est en préparation.



Nous vous invitons donc à suivre la suite de ce projet dans les prochains mois.