Assoupi sur son scooter, il s'était fait dépouiller

PAPEETE, le 20 mars 2017 - Un voleur de 33 ans au casier judiciaire déjà bien chargé a écopé de 9 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, ce lundi en comparution immédiate.



Le prévenu avait dépouillé au petit matin un homme qui s'était endormi sur son deux-roues à proximité des bars du front de mer de Papeete. Les faits remontent au week-end des 11 et 12 mars et s'étaient déroulés après une intense nuit de beuverie.



Délestée de son scooter, la victime s'était ensuite fait dépouiller de ses effets personnels par un second larron.