Association Sportive – L’AS RAIRA, faites du sport en famille

Depuis 2010, le nombre de Raira ne cesse de croître de ce fait on les retrouve sur un grand nombre de courses. Paddle, course à pied, Raid, Triathlon, cyclisme, les Raira sont sur tous les fronts. Comme le signifie le nom de l’association, les Raira, les requins gris en Français, n’ont vraiment pas peur de se mesurer aux plus grands. Cet animal majestueux et sacré très connu des Polynésiens est imprévisible et rapide, ce qui pour les raira est important dans une course.



Mise à part, les courses, l’association organise régulièrement des rencontres sportives familiale et conviviales… dernièrement, les raira ont même participé à leur manière au téléthon en organisant une levée de fond au travers d’une journée récréative ouverte aux membres de l’association. L’esprit de compétition n’est vraiment pas le moteur de cette association mais chacun, à son niveau essai de se dépasser. Rencontre avec Vaite Morgant membre du bureau de L’AS RAIRA.



Peux tu stp te présenter et nous présenter dans un premier temps, le Bureau de l’As Raira?

A ce jour, la présidente de l’association est Raina Duchek secondée par Christophe Morgant. Il y a aussi une secrétaire qui est Tepua et puis moi, Vaite Morgant qui suis trésorière de Raira. Cependant, ce Samedi, on se réuni pour faire le bilan moral de 2016 qui sera présenté lors d’une Assemblée générale qui se tiendra je l’espère avant fin Février. On peut noter que cette année 2017 marque le renouvellement du bureau … libre à chacun de proposer sa candidature aux différents postes .



Quel est la finalité de votre association ?

Quand on a crée l’association, le but premier était d’aider les gens à faire davantage de sport et particulièrement de faire du sport en famille. D’ailleurs, au tout début, ça a été l’occasion pour notre famille d’essayer de mettre en commun des RDV sportifs familiaux qui étaient tout simples. Aujourd’hui, on propose à nos membres des entraînements de groupe que chacun peut décider de faire ou pas selon les disponibilités. Aussi, pour la plus-part des courses, surtout pour les grands rendez-vous, on propose d’inscrire nos adhérents, ont leurs facilite en quelque sorte la tâche des inscriptions. Raira a, d’ailleurs gagné à plusieurs reprises la coupe de l’association la plus représentée.



Comment peut-on adhérer à cette association ?

Au début, nous acceptions toutes les inscriptions … et puis finalement, nous sommes victime de notre succès (rires). Nous sommes une petite association, avec de petits moyens et un bureau qui essaie de gérer aux mieux tous les rendez-vous sportifs. Depuis l’année dernière, nous avons donc opter pour un système de parrainage. Une famille adhérente peut donc permettre à une autre famille d’adhérer à l’association.

L’adhésion est familiale et non pas individuelle, elle se fait à l’année et coûte 5000xpf, il faut compter 1000xpf en plus par enfant de plus de 18ans à la charge des parents.

Je tiens aussi à préciser, car de nos jours il y a de plus en plus de famille monoparentale, que RAIRA est aussi accessible à ce type de famille, pour ceux-là, l’adhésion coûte 2500xp



Comment définirais tu les membres de Raira ?

Nous sommes des sportifs amateurs super motivés !



Un petit mot sportif pour la fin?

J’encourage vivement tout le monde, quel que soit son niveau, son gabarit, sa taille, sa morphologie à faire de l’exercice… quotidiennement, ce n’est pas toujours facile mais le plus souvent possible ! En plus quand on le fait en famille ou entre amis c’est encore plus sympa et plus rigolo. On passe de très très bon moments, donc n’hésitez pas ! Vive le sport et vive l’AS RAIRA.



