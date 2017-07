Association 193 : 53 053 signatures pour un référendum local

PAPEETE, le 3 juillet 2017. L'association 193 a annoncé qu'elle comptait 53 053 signatures à sa pétition pour demander un référendum local.



A l'occasion de la commémoration des 51 ans du 1er essai nucléaire en Polynésie française le 2 juillet 1966, l'association 193 a organisé une marche pacifique à la presqu'île. Jeudi, les membres de l'association étaient à Tautira. Vendredi, ils se sont rendus à Taravao avant de prendre la direction de Teahupo'o samedi. Dimanche matin, une messe à l'intention des "malades et défunts liés aux essais nucléaires à la paroisse Christ-Roi de Pamatai Faa'a" était organisée.



Dimanche soir, l'association 193 a assisté à la commémoration des 51 ans du 1er essai nucléaire en Polynésie française. A cette occasion, elle a souligné qu'elle comptait 53 053 signatures à sa pétition pour demander un référendum local.

Le 2 juillet 1966, la Polynésie entrait dans l’ère nucléaire avec le premier essai Aldébaran tiré depuis Moruroa. Cinquante ans après, l'association 193 demande un référendum sur les essais nucléaires pour provoquer un débat sur la question.



Pour rappel, fin janvier, l’association 193 a créé une Cellule d’accompagnement et de réparation des victimes liées aux essais nucléaires (Carven) chargée de faciliter, à travers la Polynésie, la constitution de dossiers de demandes d'indemnisation sous l'égide de la loi Morin.



L'association 193 a été créée fin 2014. Elle tient son nom du nombre d'essais nucléaires (atmosphériques, de sécurité et souterrains) réalisés sur les atolls de Moruroa et Fangataufa entre 1966 et 1996.