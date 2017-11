Assises des Outre-Mer : la participation des Polynésiens est encourageante

Jacques Wadrawane

Référent pour la région du Pacifique



Qu'est-ce qui va changer des États-généraux de 2009 ?

" C'est que d'abord, on ne va pas déboucher sur des mesures, mais sur un livre bleu. Un livre bleu qui rassemblera les priorités du pays sous forme de projets. Un projet, ça a un début, une fin et il y a des modalités de financement de ces projets. Pour les Etats-généraux, il n'y a pas eu grand-chose qui est sorti. Là, c'est différent puisque la méthode qui a été choisie par le Président et la ministre, c'est de le faire de manière participative, c'est-à-dire que l'information ne reste pas au niveau de la technocratie, il faut qu'elle descende jusqu'aux populations. C'est pour ça qu'il y a eu des réunions publiques dans les îles, mais également des tables rondes. Justement, les réunions publiques ont été mises en place pour donner la parole aux gens, afin qu'ils s'expriment librement sur leur manière de voir l'avenir, et leurs préoccupations. "



Quelles sont les thématiques dans la région du Pacifique ?

" J'ai trois territoires : la Nouvelle-Calédonie qui a choisi le thème de la jeunesse, et on comprend compte-tenu de l'actualité et du référendum l'année prochaine. Il y a Wallis et Futuna qui ont rajouté trois thèmes en plus des huit retenus, le dialogue social et l'évolution des institutions. Et la Polynésie française qui a choisi de traiter les huit thèmes. "



Où en est-on dans le processus ?

" Pour l'instant, on est à la phase de la consultation, puis il y a des travaux en ateliers. Les propositions déboucheront dans peu de temps. "