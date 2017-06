Assises : 18 ans de prison pour le père incestueux

un traumatisme à vie

PAPEETE, le 9 juin 2017 -Le second et dernier jour d'audience dans ce pénible dossier a débuté ce vendredi par la plaidoirie de l’avocate de la partie civile. Rappelant à quel point il avait été douloureux pour sa cliente d’avoir à se répéter sur les faits durant les deux années d'enquête, depuis son dépôt de plainte en 2015, le conseil de la victime a également évoqué "" lié à de "". Rappelons que la victime, adulte aujourd'hui, avait subi les assauts sexuels de son père pendant une dizaine d'années . Les premiers alors qu'elle n'était qu'une fillette de 10 ans à peine. Un enfant était né des années plus tard de ces relations coupables.L’avocat général a, lui, appelé les jurés à "" et qu'ils avaient aujourd'hui devant eux pour se remémorer "" qu'elle était quand elle a subi les assauts "" de son père les premières fois, un "". Le représentant du ministère public a ensuite évoqué "", "" ressentis par la victime durant son enfance puis son adolescence. L’avocat général a, par ailleurs, voulu rendre hommage à la "" qu’a été la victime, s’occupant soigneusement de son enfant, pourtant né d’un viol incestueux.Au regard de la gravité des faits, une peine "" avait été requise par le représentant du parquet. Les jurés l'ont entendu en aggravant même ce quantum de trois années de prison supplémentaires. Le père de famille a en outre été déchu de son autorité parentale sur la sœur de la victime et devra indemniser sa fille à hauteur de 6 millions de francs, en réparation de son préjudice. Pour résumé ces années de souffrance, la jeune femme avait confié qu’elle "", que son père "" si elle opposait une quelconque résistance, "", la traitait "" et "". L’école était devenu "" et c’est lorsque son père a voulu qu’elle arrête ses études qu’elle avait alors pris la décision de porter plainte.L’avocate de l’accusé, Me Roy-Cross, a évoqué un "" sur lequel elle-même devait lutter contre "" : "". Dans son box, l’accusé, 53 ans, n’a manifesté aucune réaction. Alors que la présidente de la cour d’assises lui demandait s’il souhaitait s’exprimer pour la dernière fois, en clôture des débats, le quinquagénaire a remercié son avocate. Sans aucun mot pour sa fille. Après en avoir délibéré, les jurés l’ont condamné à 18 ans d’emprisonnement. L’accusé encourait 20 ans.