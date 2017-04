PAPEETE, 18 avril 2017 - L’assemblée générale constitutive de l’association Initiative Polynésie française s’est tenue, mardi matin, à la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), en présence du Vice-président, Teva Rohfritsch, et du Président de la Chambre de commerce, Stéphane Chin Loy.



Cette assemblée générale, regroupant les 35 membres fondateurs de l’association, issus des collèges collectivités publiques (Pays), organismes financiers (Banques, Sofidep, ADIE, AFD), entreprises, et opérateurs (organisations professionnelles), a validé la constitution de l’association, les projets de statuts, et la désignation des membres du conseil d’administration de l’association. Le premier conseil d’administration de l’association a eu lieu dans la continuité de cette assemblée générale et a permis de valider le règlement de l’association, les membres du bureau et la composition du comité d’agrément.



Le réseau Initiative France fédère des associations locales indépendantes couvrant la quasi-totalité du territoire, y compris en Outre-mer. Le réseau propose des prêts d’honneur aux entrepreneurs tout en leur apportant des conseils et un suivi régulier adaptés à l’activité exercée. Il s’agit notamment de compléter les dispositifs existants d’accompagnement des porteurs de projets en leur proposant des solutions permettant de renforcer les fonds propres de leurs plans de financement. Avec la tenue de cette assemblée générale, la Polynésie se dote d’une plateforme Initiative et rejoint le réseau créé en 1985, regroupant aujourd’hui 230 plateformes.



Les démarches administratives de création de la structure doivent se poursuivre dans les prochaines semaines. Le démarrage effectif de l’association et l’instruction des premiers dossiers devrait pouvoir ainsi débuter en juillet 2017. Le Pays et la CCISM accompagneront financièrement le démarrage de cette structure par des dotations pour le fonctionnement de l’association.