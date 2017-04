Asselineau veut rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'Etat

Paris, France | AFP | mardi 11/04/2017 - Le candidat UPR à l'élection présidentielle François Asselineau a expliqué mardi souhaiter rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'Etat, supprimé "dans le dos des Français" en 1993, "quelques mois après Maastricht".



"Le crime de complot contre la sûreté de l’État a été retiré de notre Constitution par une loi constitutionnelle de juillet 1993, quelques mois d'ailleurs après le traité de Maastricht, dans le dos des Français par la procédure dite du Congrès", a dénoncé M. Asselineau sur RMC et BFMTV. Avant de poursuivre: "Et le crime de haute trahison du président de la République a été supprimé par une loi constitutionnelle du mois de mars 2007".



"Je réintroduirai sa version d'origine avec le crime de complot contre la sûreté de l'Etat et le crime de haute trahison du président de la République", a-t-il assuré.



"L'histoire est faite de complots", a ajouté M. Asselineau.



Interrogé sur l'existence d'un "cabinet noir" à l'Elysée dénoncée par François Fillon, M. Asselineau "ne sai[t] pas". "Il y a une chose qui me distingue des autres c'est que quand je dis quelque chose, je me fonde sur des informations absolument irréfutables", a-t-il dit.



