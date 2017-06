Assainissement de la ville de Papeete : de nouveaux travaux d'ici deux mois

PAPEETE, le 15 juin 2017 - Une nouvelle phase de travaux sur le réseau d'assainissement des eaux usées de la capitale va commencer d'ici deux mois. Ce jeudi, dans le cadre du 10ème fonds européen de développement (FED), les contrats avec les entreprises en charge de cette mission ont été signés.



En 2007, une convention conclue entre l’Etat et la commune de Papeete marquait le début du vaste programme d’assainissement de la commune. Celui-ci devrait s’achever en 2030 pour un coût global évalué à ce jour à 18 milliards de francs.



Ce jeudi, à la présidence, le président du Pays, Edouard Fritch, le maire de Papeete, Michel Buillard et son premier adjoint et directeur général de la Société d'économie mixte locale Te Ora No Ananahi, Paul Maiotui, ont engagé avec la commission européenne deux contrats de travaux d'assainissement.



D'une durée de deux ans, cette promesse écrite lie le consortium d'entreprise JL Polynésie, Interoute et ECI pour les réseaux de la zone comprise entre le parc Bougainville et Paofai pour un montant de près de 984 millions de francs ainsi que pour la zone comprise entre le parc Bougainville et Fare Ute. Le montant des opérations s'élèvent cette fois-ci à 647,5 millions de francs.



Dans leur globalité, ces contrats comprennent la réalisation de sept kilomètres de réseaux, de trois postes de refoulement, d'un poste de relevage et de 210 tabourets de branchement pour permettre le raccordement avec les usagers.



Cette nouvelle tranche de travaux sera à son tour suivie par la réalisation de réseaux jusqu'à la zone de Tipaerui. Pour achever les travaux de la zone 1, une dernière phase appelée phase 1 Tipaerui sera nécessaire pour un montant de 1,5 milliard XPF (financé par la Contrat de Projets), elle correspond à l’extension du réseau au niveau de la vallée de Tipaerui. Cette phase est prévue pour l'instant d'être réalisée en 2018 ou 2019.