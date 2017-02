Asphyxiez un chaton, suggère aux élèves un manuel scolaire indien

New Delhi, Inde | AFP | mercredi 07/02/2017 - Un éditeur indien était mercredi sous le feu des critiques pour un manuel scolaire conseillant aux élèves d'asphyxier un chaton dans le cadre d'une expérience scientifique.



Le manuel, utilisé dans des centaines d'écoles privées en Inde, propose de placer deux chatons dans des boîtes séparées, l'une percée de trous et l'autre complètement hermétique, pour étudier l'importance de l'oxygène pour les mammifères.



"Mettez un petit chaton dans chaque boîte. Fermez les boîtes. Après quelque temps, ouvrez les boîtes. Que voyez-vous ? Le chaton dans la boîte sans aération est mort", explique le texte.



Les défenseurs des droits des animaux ont indiqué que plusieurs écoles avaient déjà retiré le manuel de la circulation. Ils ont également obtenu la promesse de l'éditeur que cette expérience serait retirée de la prochaine édition.



"C'est peut-être stupide, mais ils mettaient en danger les vies d'enfants et d'animaux en proposant une telle expérience", a déclaré à l'AFP Vidhi Matta, porte-parole de la fédération des organisations indiennes de la protection animale.



Elle a indiqué ne pas avoir connaissance d'élèves ayant pratiqué cette expérience.



Les manuels scolaires indiens font souvent les gros titres pour les erreurs grossières ou leur contenu controversé.



