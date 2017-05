Arue : La commune rend hommage à Boris Léontieff

PAPEETE, le 23 mai 2017 - Une cérémonie à la mémoire de Boris Léontieff et des disparus du 23 mai 2002 se tiendra samedi au complexe sportif de Arue.



Mardi 23 mai était le quinzième anniversaire de la disparition de Boris Léontieff. Afin de rendre hommage aux disparus de ce vol du 23 mai 2002, la commune de Arue organise samedi matin une commémoration.



Boris Léontieff avait fait une priorité de l'insertion sociale de la jeunesse. La commune organise une journée sportive en sa mémoire.



C'est ainsi que la "Fête du sport"organisée samedi au complexe sportif Boris-Léontieff, se fera à la mémoire des disparus du 23 mai 2002.



Cette commémoration débutera par une cérémonie du souvenir à la stèle érigée en mémoire de l’ancien maire, à la sortie dudit complexe à 8h30. Puis de 9 heures à 18 heures s'enchaîneront des rencontres et des activités sportives. Les associations de la commune et certaines fédérations sportives seront présentes et proposeront des initiations aux divers sports. L'événement est gratuit et ouvert à tous.



Le 23 mai 2002, l’avion transportant le conseiller territorial et maire de Arue, Boris Léontieff, la troisième adjointe au maire Ferfine Opuu-Besseyre, le conseiller territorial et maire de Nuku Hiva, Lucien Kimitete, le conseiller territorial Arsen Tuairau et le pilote de l’avion, Gilbert Kelly, disparaissait non loin de Katiu, aux Tuamotu.



La vaste mobilisation et les recherches entreprises pendant des semaines n'ont pas permis de retrouver trace du Piper et de ses occupants. Le 11 décembre 2002, le tribunal d’instance prononçait leur décès.