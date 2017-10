Arts Martiaux - Portrait : Flore Hani alias « Aito Hine », la guerrière

Parole à Flore Hani :



Qu’est ce qui te plait dans les sports de combats ?



« J’ai toujours été ce genre de fille qui jouait plus GI Joe qu’à la poupée Barbie. Naturellement, j’ai eu un élan vers les sports d’hommes. J’ai commencé avec les arts martiaux. Ensuite, j’ai joué au rugby pendant plusieurs années, j’aimais bien ce côté « contact », un peu comme dans la lutte et au final j’ai rebasculé en boxe anglaise. Le jour où je suis rentrée dans une salle de boxe, j’ai compris que c’était ma voie et je n’ai plus jamais quitté ce sport, j’avais trouvé ma passion. Je suis ensuite passée au MMA depuis un an. »



Que penses-tu de la place de la femme dans ce sport ?



« Dans la boxe, la femme n’a pas du tout sa place. A un même niveau, une championne qui a plusieurs titres mondiaux va gagner 100 fois moins que ses homologues masculins, elle ne sera pas du tout médiatisée, ni reconnue. Obtenir des sponsors, c’est une galère pas possible, tu n’existes pas en fait. Dans le MMA, comme c’est un nouveau sport, tu ne retrouves pas cet état d’esprit très conservateur qu’il y a dans la boxe. Les femmes sont très bien reconnues, elles sont très médiatisées, on en fait même des égéries. Cela a permis de revoir la position de la femme dans les sports de combats. »



On te surnomme le « Pitbull » sur le ring ?



« Cela vient des Etats Unis, en raison de ma façon de combattre très agressive et très masculine que beaucoup de filles n’ont pas. En Australie, on m’a demandé si j’avais un surnom, j’avais envie d’avoir un truc qui sonnait polynésien. Pendant le tournoi de lutte, on avait appelé les filles « Aito Hine », alors j’ai opté pour « Aito Hine », la guerrière. »