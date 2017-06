Arts Martiaux - BodyFit Martial Art : « Accrochez vous à vos rêves ! »

Parole à Teddy Teng :



Que souhaitais tu réaliser à travers cette journée ?



« J’ai voulu créer cette journée pour rassembler les jeunes et les moins jeunes, faire passer un message à travers le sport parce que je suis sportif de haut niveau, pour promouvoir la mixité des genres, la mixité des cultures et des sports parce qu’il n’y a pas forcément que du taekwondo. »



Plusieurs ateliers étaient proposés au public ?



« Il y a du taekwondo, du jiu-jitsu brésilien, du MMA, du yoga, du tai-chi, de la danse breakdance, du hip-hop et aussi du cross fit. Il y’a aussi un masseur Michel de JAC MASSAGE que je remercie énormément. Franchement je ne m’attendais pas à autant de monde. Je ne compte pas m’arrêter là, je souhaite faire quelque chose de vraiment exceptionnel à l’avenir. »



As tu un message un dernier message à faire passer ?



« Un message fort que je souhaite faire passer aux jeunes, accrochez vous à vos rêves, je veux juste dire que c’est possible, d’allier son sport, ses études et ses passions. Ecoutez vos parents aussi, je sais que des fois c’est difficile mais franchement c’est grâce aux parents qu’on est arrivé là, les parents soutenez aussi vos enfants, ne perdez pas le lien et c’est grâce à ça qu’on peut avancer et faire de belles choses.»