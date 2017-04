Arthaud (LO) se distingue de Poutou (NPA) : "Je ne veux pas être une vedette !"

Paris, France | AFP | mardi 11/04/2017 - Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière (LO), a assuré mardi sur France Info qu'elle ne voulait "pas être une vedette", et a souligné ses "différences" avec Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) remarqué lors du débat télévisé du 4 avril.



Interrogée au sujet de Philippe Poutou qui lui "a un peu volé la vedette" lors du débat à onze candidats, Nathalie Arthaud a répondu : "Mais moi je ne veux pas être une vedette ! Si j'avais voulu être une vedette, j'aurais fait du cinéma ou j'aurais fait...journaliste."



La candidate de Lutte ouvrière a néanmoins salué la prestation de Philippe Poutou qui a fustigé "l'immunité parlementaire" de Marine Le Pen pendant le débat : "J'applaudis, je souscris complètement", a déclaré Nathalie Arthaud au micro de France Info.



Comment différencier sa candidature de celle de Philippe Poutou ? "Dans ce débat, on a été très complémentaires", a estimé Nathalie Arthaud. "On plaît à des franges un peu différentes." Selon elle, les deux candidats d'extrême gauche représentent "deux sensibilités" : "On ne s'exprime pas tout à fait de la même façon."



Comme point de divergence avec le candidat du NPA, Nathalie Arthaud a alors indiqué qu'elle voulait axer sa campagne sur "la condition ouvrière, sur le combat des travailleurs, des chômeurs, des exploités", alors que "Poutou fait une campagne plus diverse".



Au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, M. Poutou avait recueilli 1,15% des voix (411.160 électeurs) et Mme Arthaud 0,56% (202.548).