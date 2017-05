Art fusion : livre, culture et graffiti au Vent des îles

Comment avez-vous accueilli le projet d’Isabelle Esquevin, qui vous suit depuis plus de dix ans pour immortaliser vos œuvres ?

Cher1, pour l’ensemble du Crew : À vrai dire, c’est un projet qui lui appartient à part entière, nous ne sommes que la « matière » de son livre, à travers nos réalisations, au fil du temps. En plus de recenser nos créations, il y a un côté « histoire du graffiti », dans le monde et en Polynésie, qui va au-delà de notre approche individuelle. D’ailleurs, il est impossible de recenser toutes les pièces de tous les artistes, même s’il y en a de très représentatives dans le livre. Même s’il n’est pas exhaustif et que les pièces proposées ne sont pas forcément les plus notoires pour chaque artiste, ce livre a le mérite de ne pas prendre de parti envers tel ou tel graffeur et la qualité des photographies est impressionnante.



Comment vous êtes-vous approprié le projet d’habillage de la façade d’Au vent des îles ?

Vu les circonstances, c’est-à-dire dans le cadre du lancement du livre et le lien avec l’éditeur, on a voulu proposer une pièce qui soit représentative de la mouvance actuelle de l’art du graffiti et du Street Art, en lien avec la culture en Polynésie. Plus concrètement, on a pensé aux motifs traditionnels de la culture locale, que l’on a voulu associer à une personnalité issue du renouveau culturel moderne. En même temps, notre art est une composition évolutive, on se lance sans forcément maîtriser totalement la finalité de l’œuvre. « C’est le support qui parle pour moi », conclue Spid.



Et dans une telle performance, où vous êtes trois graffeurs à collaborer ensemble, qui fait quoi ?

Comme dans l’univers du graffiti et du Street Art, l’esprit de fraternité et de solidarité règne, le partage et les échanges priment. Ou plutôt, un long débat pour décider du sujet ! « Comme souvent, on a beaucoup réfléchi à ce qu’on allait proposer, on a préparé plein d’idées, changé mille fois de direction, pour finalement décider le matin même ! », confie Enos. Côté technique, Enos se charge de réaliser les portraits et les personnages, tandis que Cher1 et Spid s’occupent de l’habillage, des motifs et du décor de fond. Pour le portrait que l’on va réaliser, Enos commence par le tracé des contours du visage, puis passe au remplissage et on termine ensemble le reste, la couronne de tête, etc.