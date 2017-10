Arrivée du premier vol charter de Hainan Airlines en images

PAPEETE, le 21 septembre 2017 - Ce samedi matin, vers 8h30, un airbus A330 de la compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines a atterri à l'aéroport de Tahiti.



68 passagers du vol charter de la compagnie Hainan Arilines en partance de Hong-Kong sont arrivés ce samedi matin à Tahiti. Il était un peu plus de 8h30 quand l'appareil a atterri sur la piste de l'aéroport de Faa'a. Les personnes à bord de l'appareil sont des cadres et salariés de la compagnie.

Un groupe de danse et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, les a accueillis à la sortie des douanes. Seuls quelques curieux ont prêté attention au spectacle et ont accepté l'invitation à danser.



Ce samedi après-midi, une trentaine d'autres passagers sont attendus sur un deuxième vol. Le personnel de la compagnie Hainan Airlines reste en Polynésie jusqu'à jeudi. Les cadres n'ont pas eu l'autorisation de la hiérarchie pour s'exprimer devant la presse mais d'après les informations recueillies sur place, il s'agit d'un voyage "insentive".



Leur séjour sera constitué de réunions de travail et de visites des infrastructures que le groupe chinois possède en Polynésie. En effet, Hainan Airlines est propriétaire de l'hôtel Saint-Régis à Bora Bora et du Hilton de Moorea.