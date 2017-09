Arrestation d’un Saint-Lucien en Martinique pour un enlèvement et un homicide en 2008

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 13/09/2017 - Un individu de nationalité saint-lucienne âgé de 43 ans, visé par un mandat d’arrêt international dans 'enquête sur un homicide commis en 2008, a été interpellé lundi, par des policiers du Lamentin (Martinique) puis mis en examen et écroué mardi, a-t-on appris auprès du parquet de Fort-de-France.



L'homme a été mis en examen pour "enlèvement, détention, séquestration suivi de mort, soustraction en bande organisée du véhicule de la victime, destruction par incendie dudit véhicule, en bande organisée" et placé en détention provisoire, a-t-on appris de même source. Il est soupçonné d'être impliqué dans la disparition, dans la nuit du 2 au 3 septembre 2008, d'une opticienne de 36 ans, Marion Genin, dans la commune du Diamant, retrouvée morte quelques jours plus tard à Rivière-Salée.



Selon le parquet, "l'individu avait été extradé en 2008 par les autorités de Sainte-Lucie, dans le cadre d'une autre affaire. Une demande d'extension de son extradition avait été sollicitée des autorités de Sainte-Lucie, afin de permettre à la justice française de le poursuivre s'agissant de ces faits commis au préjudice de Marion Genin. Les autorités de Sainte-Lucie n'avaient pas réservé de suites favorables à cette demande".



L'homme a finalement été arrêté par hasard en Guadeloupe. Il encourt une "peine de réclusion criminelle à perpétuité", indique-t-on de même source.



Fin août-début septembre 2008, "un groupe de malfaiteurs déterminés et violents avait commis plusieurs actes criminels d’une particulière gravité sur le territoire de la Martinique", selon les mots du procureur général de l’époque. L'homme interpellé serait le quatrième de cette bande, soupçonnée d'avoir enlevé et tué Marion Genin. Les trois autres sont déjà sous les verrous.