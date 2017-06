Aremiti : Des horaires spéciaux pour le Heiva

PAPEETE le 08 juin 2017 - Jeudi la société Aremiti a annoncé la mise en place d'une rotation supplémentaire les vendredi 30 juin et 07 juillet 2017 pour le Heiva.



Ces rotations auraient été mises en place "à la demande des groupes de danse de Moorea".