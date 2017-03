Apprendre en faisant des émissions de radio

PAPEETE, le 21 mars 2017. La ministre de l'Education, de la jeunesse et des sports, en charge de l'enseignement supérieur, Nicole Sanquer-Fareata, s'est rendue, mardi matin, au collège de Tipaerui, dans le cadre de la semaine de la Presse qui se déroule du 20 au 24 mars 2017.



Les élèves du collège ont animé des émissions radio en direct à partir du Centre de Documentation et d'Information (CDI). Cette action s'est déroulée en lien avec les parcours "Avenir et Education à la Citoyenneté"; contenus dans le programme du Comité d'Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC) de l'établissement.



Les objectifs sont de faire connaître aux jeunes les métiers de la presse et des médias en général, et de les initier au regard critique sur l'actualité. Les compétences ciblées figurent parmi celles attendues dans la réforme du collège entrée en vigueur depuis août 2016 : l'acquisition des différents types de langages, le travail de groupes, l'autonomie et l'initiative notamment. Cet apprentissage de la presse est passé notamment par des émissions de radio.