Apple va présenter prochainement un haut-parleur connecté (presse)

San Francisco, Etats-Unis | AFP | jeudi 01/06/2017 - Apple se prépare à lancer un haut-parleur connecté pour faire concurrence aux produits similaires d'Amazon (Echo) et de Google (Home), a indiqué l'agence Bloomberg News jeudi.



Ce haut-parleur sera compatible avec l'assistant vocal Siri et pourrait être dévoilé dès la conférence des développeurs organisée par Apple la semaine prochaine, croit savoir Bloomberg News.



Il permettrait notamment aux utilisateurs des produits de la marque à la pomme de contrôler à distance des fonctions liées à la maison (éclairage, température, produits blancs) ou naviguer sur l'internet par le biais d'instructions vocales.



Apple n'avait pas répondu aux sollicitations de l'AFP visant à confirmer cette information.



Amazon a récemment commercialisé la dernière version de son modèle Echo, qui utilise l'assistant vocal Alexa et est équipé d'un écran tactile. Echo permet au groupe de Jeff Bezos de dominer ce marché depuis son lancement en 2014.



Selon une enquête publiée en mai par eMarketer, Echo détient actuellement 70,6% du marché, pour 23,8% pour Google Home et 5,6% pour d'autres fabricants, y compris Lenovo, LG, Harmon Kardon et Mattel.



Harman Kardon, qui appartient au sud-coréen Samsung, a de son côté annoncé le lancement d'un haut-parleur appelé Invoke et utilisant l'assistant vocal Cortana de Microsoft et intégrant le logiciel Skype pour placer des appels sur l'internet.