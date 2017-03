Appel à projets "Bouger plus et manger équilibré"

Dans un contexte où 70 % des adultes et 34 % des enfants de 7 à 9 ans sont en surpoids en Polynésie française et que le Pays en a fait une priorité d’action, la Caisse de prévoyance sociale, le contrat de ville et le ministère de la Santé poursuivent le dispositif d’appel à projets "bouger plus & manger équilibré" lancée dans sa première édition en 2016.La reconduction de cet appel à projets correspond à la volonté partagée de ces trois partenaires d’avoir une action cohérente autour de la lutte contre le surpoids et de structurer un réseau de porteurs de projets locaux au plus près de la population. Cet appel à projets vise à soutenir des projets mettant en avant une alimentation saine et équilibrée et une pratique d’activité physique régulière. Les porteurs de projets peuvent être des associations, des fédérations sportives mais également des communes.La 1ère édition de l’appel à projets commun avait été lancée en juin 2016. Sur les 52 projets déposés, 31 avaient pu être sélectionnés selon des critères définis par un comité technique d’experts. De nombreuses associations, fédérations et communes à Tahiti et dans les îles s’étaient mobilisées en proposant des actions variées dans 6 îles de 3 archipels. Les projets retenus avaient ciblé le sport ou la nutrition, mais près de la moitié intégraient les 2 axes. Les projets avaient en outre permis d’atteindre toutes les tranches d’âge : des enfants et adolescents, des adultes mais également des personnes âgées et des femmes enceintes.Pour l’année 2017, une enveloppe financière globale d’environ 30 millions Fcfp (10 millions du Contrat de ville et 20 millions de la CPS) est dédiée à cet appel à projets sur l’ensemble de la Polynésie française, dont un montant de 20 millions Fcfp pour les actions se déroulant dans le périmètre de l’agglomération de Mahina à Papara et à Moorea. La subvention peut aller jusqu’à 90% du coût total du projet.Les porteurs de projets peuvent télécharger le dossier de demande de financement sur les sites internet www.cps.pf . Ils doivent renvoyer le dossier complet avant le 18 avril à midi :- Pour les projets dans la zone du contrat de ville, auprès des référents communaux dont les coordonnées sont disponibles dans le règlement- Pour les projets hors zone du contrat de ville, auprès du service prévention des risques professionnels et santé à la CPS.