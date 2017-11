Antarctique: Une éolienne d'une base australienne perd sa nacelle

Sydney, Australie | AFP | mercredi 07/11/2017 - La nacelle d'une des deux éoliennes de la station antarctique australienne de Dawson s'est décrochée et est tombée à côté d'un entrepôt sans faire de victimes, a annoncé mercredi un responsable de cette base.

La nacelle, le rotor et les pales ont effectué une chute de 30 mètres mardi soir, alors que les rafales de vent étaient modérées.

Les 13 personnes occupant actuellement la station sont saines et sauves. Elles se trouvaient à l'intérieur de leurs quartiers d'habitation au moment de cet incident, a déclaré Rob Wooding, directeur général des opérations de la base.

La deuxième éolienne a été mise hors service par mesure de précaution, la base fonctionnant désormais sur ses générateurs diésel.

"Mawson est frappée par des tempêtes de neige régulières, mais les conditions ces quelques derniers jours étaient modérées, avec des rafales à 40 noeuds" (70 km/h), a-t-il dit.

Mise en opération en 2003, la turbine avait été construite par le groupe allemand Enercon.

"La cause de l'incident est inconnue et fera l'objet d'une enquête", a dit M. Wooding, en précisant que l'éolienne avait été régulièrement entretenue.

La station, qui doit son nom à l'explorateur Douglas Mawson (1882-1958), est une des trois bases australiennes sur le continent blanc, avec Davis et Casey. Mawson a été ouverte en 1954.