PAPEETE, le 08/08/2017 - Il occupait ces fonctions depuis 2015. Et dans un arrêté du Conseil des ministres datant du 2 août, Angély Garbutt n'est plus à ce poste depuis dimanche soir. Rachel Tau, secrétaire de direction de la circonscription des îles Australes, assurera l'interim en attendant la nomination du futur tāvana hau du Pays, aux Australes.



Angély Garbutt n'est plus l'administrateur des îles Australes, depuis dimanche soir. Le conseil des ministres a publié cette décision dans son arrêté datant du 2 août 2017.



"Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de Monsieur Angély Garbutt en qualité d'administrateur de la circonscription des îles Australes à compter du 6 août 2017 au soir", indique l'arrêté ministériel.



Dans l'attente de la nomination du nouvel administrateur pour les Tuha'a Pae (Australes), ce sera Rachel Tau, secrétaire de direction de la circonscription des Australes qui se chargera de l'intérim.



Le tavana hau représente le gouvernement. Il assure l’animation et la coordination de l’action des subdivisions déconcentrées de l’archipel. Il veille à l’exécution des lois et règlements et des décisions gouvernementales. Le bureau de l'administrateur des îles Australes est basé à Tubuai.