Alternatiba Tahiti : la troisième édition les 10 et 11 mars à l'ISEPP

Organisé en village, le festival Alternatiba accueillera les participants dans des "quartiers". Durant les deux dernières éditions qui ont réuni 200 personnes, six quartiers étaient installés : bien-être et santé; solidarité et partage; éducation, agriculture et alimentation; énergies, transports et habitats; déchets recyclage et innovations technologiques. L'édition 2017 en connaîtra un nouveau.



Tehotu Estall, 21 ans, a souhaité organiser un quartier appelé environnement marin et aquaculture. " Cette partie reflète mon attachement à la nature. Nous sommes à Tahiti et nous sommes entourés d'eau et de nature. Pour moi, il était donc évident d'intégrer la mer, les rivières et la montagne dans ce projet" , explique le jeune homme.



Après un long travail de recherches, le choix de Tehotu Estall s'est finalement arrêté sur plusieurs associations de défense de l'environnement : Te mana o te moana, Sea Shepherd ou encore Ia ora Taharu'u et Paepae no te Ora. " Je les ai sélectionnées en fonction des critères que nous avions définis… Nous nous documentons sur chaque association, nous essayons de voir ce qu'ils font, leur profil et si cela correspond avec le festival."



Outre les différents quartiers, une cellule animation et restauration est aussi prévue. Les étudiants de l'ISEPP et l'association colibri espèrent que la fréquentation de cette édition sera toute aussi bonne que les précédents, si ce n'est plus.