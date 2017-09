Alsace: un garçon de 13 ans meurt électrocuté après avoir escaladé un pylône

Strasbourg, France | AFP | mardi 19/09/2017 - Un adolescent de 13 ans est décédé après s'être électrocuté et avoir chuté d'un pylône près d'un skate-park lundi soir à Sélestat (Bas-Rhin), a-t-on appris de source policière.



Selon les premiers éléments, le garçon avait entrepris d'escalader un pylône électrique haut de 20 m, pour une raison encore inconnue. Arrivé en haut, l'adolescent aurait levé le bras, "créant un arc électrique" avec la ligne à haute tension de 20.000 volts. "Il a été désarçonné par l’électrocution et a fait une chute de 20 m", a-t-on indiqué de même source.



L'accident s'est produit lundi vers 19 heures. Deux amis de la victime, âgés de 13 ans également, ont indiqué aux enquêteurs avoir cherché à dissuader leur camarade. Affolés après la chute, ces derniers ont alerté les services de secours qui, sur place, ont découvert la victime en arrêt cardiaque. Les secours sont parvenus à relancer le cœur de la victime. Héliporté vers l'hôpital strasbourgeois de Hautepierre, le garçon est décédé dans la soirée.



Les enquêteurs privilégient la thèse accidentelle, mais ignorent pour l'heure la motivation du jeune homme. La victime pourrait avoir cherché à escalader le pylône électrique par défi. ERDF a confirmé l'existence d'un incident électrique survenu sur une ligne électrique du réseau.



La police de Sélestat a mis en garde le jeune public contre les risques liés à ce type d'accidents: "Monter sur un pylône, un wagon, rentrer dans un transformateur... On n'a pas besoin de toucher la ligne d'un caténaire pour être électrocuté", a rappelé un enquêteur interrogé par l'AFP.