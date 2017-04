Aloha Hokulea

C'est au son des pahu, des to'ere, des pū et des applaudissements que l'équipage de Hokulea a posé le pied sur le sol de Tahiti se vendredi, moins de trois ans après nous avoir quitté pour un grand tour du monde. L'organisation attendait 10 000 personnes à la Pointe Vénus pour ces retrouvailles, mais les Tahitiens étaient encore bien plus nombreux à être venus accueillir leurs frères du Pacifique, en croisade pour défendre notre océan commun.



La plage de Mahina était donc noire de monde à l'arrivée de la grande pirogue à voile hawaiienne, de sa petite sœur Hikianalia qui a fait le trajet de Honolulu pour participer à ce moment historique, et de Faafaite qui arrive des Marquises pour promouvoir un projet d'aire marine protégée dans l'archipel. Dans des discours en quatre langues – tahitien, anglais, français et hawaiien – les hôtes polynésiens ont remercié leurs invités pour leur combat contre le réchauffement climatique, la surpêche ou contre la pollution des océans. Le gouvernement a rappelé les batailles menées depuis le premier passage de Hokulea : la Déclaration de Taputapuatea avec les leaders du Pacifique, le poids de nos pays dans le succès de la Cop21, la mise en place d'une aire marine gérée sur tout notre territoire.



Un message de protection de l'océan



Les Hawaiiens, eux, nous ont raconté leur voyage, qui les a vus passer par tous les continents. Ce qu'ils en ont retiréu : "Dans le monde, nous avons rencontré une extraordinaire diversité de peuples, de cultures et d'environnements. Mais nous avoir tous le même amour pour nos familles, nos communautés et notre nature. Nous sommes tous unis par un seul grand océan, nous vivons tous sur une seule plante, et nous avons le pouvoir de les protéger !" C'est le cœur du message qu'ils ont répété à chaque étape, le Mālama Honua, traduisible par "Protéger et chérir notre île, la Terre". Un protection qui s'étend à ne pas gaspiller l'eau, la nourriture ou les plantes, comme des voyageurs Polynésiens voguant sur une pirogue vers l'inconnu... En ces temps de changements climatiques, c'est une métaphore qui nous parle à tous.