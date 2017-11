Allemagne: une voiture fauche des piétons devant une discothèque, 6 blessés

Berlin, Allemagne | AFP | dimanche 26/11/2017 - Un homme de 29 ans venant "probablement" de Syrie a fauché dimanche des piétons avec sa voiture devant une discothèque de Cuxhaven, dans le nord de l'Allemagne, faisant 6 blessés, a annoncé la police qui indique qu'une dispute pourrait être la cause de son acte.



La voiture est ensuite entrée en collision avec une borne environ 300 mètres plus loin, et son conducteur a été retenu par des témoins jusqu'à l'arrivée de la police, ont indiqué des médias.

"L'enquête montre qu'une dispute à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte de nuit à Cuxhaven pourrait être la cause de l'incident", a indiqué la police locale dans un communiqué, citant des témoins.

"Une motivation politique peut être exclue à ce stade", a-t-elle ajouté.

Sur Twitter, la police d'Oldenburg indique que le conducteur "vient probablement de Syrie".

Les blessés sont tous de nationalité allemande et sont âgés de 19 à 29 ans.

Cinq d'entre eux sont déjà sortis de l'hôpital. L'état du sixième n'est pas critique.

L'incident survient alors que l'Allemagne aborde les fêtes de fin d'année avec appréhension, un peu moins d'un an après l'attaque commise au camion-bélier par un demandeur d'asile tunisien débouté, qui avait fait 12 morts le 19 décembre 2016 à Berlin.