All in One s'impose à la finale française des championnats du monde de Hip hop

"Un des membres du jury a pleuré pendant notre passage. On a même eu droit à une standing ovation du public. Le public français nous a soutenus alors même qu'il ne nous connaissait pas. Nous sommes les premiers représentants des outre-mer à ce concours, on était attendus. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne les a pas déçus."

PARIS, le 3 juin 2017 - Ils partaient favoris pour aujourd'hui et ils ont su transformer l'essai : All in One remporte la finale du concours Hip Hop International France 2017 ce samedi soir à Paris (samedi matin à Tahiti). On se souvient qu'ils se plaçaient en tête du classement à l'issue des phases qualificatives. Un des danseurs expliquait alors queAll in One aura donc assuré jusqu'au bout, dévoilant au monde entier l'étendue du talent et du travail réalisé par ces jeunes danseurs. Ils affrontaient les 7 autres équipes ayant traversé les sélections jusqu'à la finale de la catégorie Adultes au Palais des Sports à Paris.Leur numéro original mariant hip hop et des éléments de danse traditionnelle aura su réveiller et séduire le jury comme les spectateurs. Nos confrères de TNTV relatent que des fans venus d'Orléans et sans origine polynésienne s'étaient déplacés pour encourager le groupe. Un soutien qui leur permet de s'imposer de justesse contre le groupe Players avec un score de 7,51 sur 10.La prochaine étape pour All in One : Phoenix en août pour la grande finale internationale !