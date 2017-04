All in One pourrait représenter la France aux championnats du monde de Hip hop

PAPEETE, le 04 avril 2017 - Dimanche dernier, le groupe de hip hop All in One s'est qualifié pour la finale du concours Hip Hop International France 2017. Premiers au classement, si les danseurs polynésiens remportent la finale le 3 juin à Paris, ils représenteront la France au Hip Hop International 2017 qui se déroulera aux États-Unis au mois d'août.



Alors que l'objectif des danseurs de hip hop polynésiens du groupe All in One était de se placer dans le Top 10 pour se rendre à la finale à Paris, c'est à la tête du classement général qu'ils se sont hissés après leur représentation dimanche dernier. Manava Akau, le chorégraphe, a encore du mal à y croire. "On ne s'attendait pas du tout à ça, on avait regardé les éditions précédentes et nous avions vu que le niveau est très élevé. Nous étions partis avec l'objectif de nous qualifier dans le Top 10 pour aller à la finale. Là, nous sommes premiers du classement. C'est fou."



Les danseurs polynésiens ont su surprendre et impressionner le public en mélangeant danse traditionnelle et hip hop. "Un des membres du jury a pleuré pendant notre passage. On a même eu droit à une standing ovation du public. Le public français nous a soutenus alors même qu'il ne nous connaissait pas. Nous sommes les premiers représentants des outre-mer à ce concours, on était attendus. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne les a pas déçus." Les danseurs sont convaincus que ce qui les a différenciés du reste des danseurs c'est leur culture polynésienne."C'est sûr que notre culture a fait la différence. D'autres danseurs sont venus nous voir pour nous féliciter et nous dire que c'est la première fois qu'ils voyaient ça, c'est la première fois qu'ils voyaient autant d'émotions transmises par la danse."



Avec une note de 8,18, All in One a remporté la plus haute note jamais obtenue dans la catégorie adulte. "On est super fiers. On va voir plus loin maintenant. On va viser les qualifications aux États-Unis, pour pouvoir représenter la France. Là, à notre retour, on va se reposer un peu et après on reprend les entraînements pour changer un peu la chorégraphie, surtout pour l'améliorer." Il ajoute : "On n'arrive pas à réaliser ce qui vient de se passer. On vient surtout de se rendre compte qu'on a du talent et qu'on a le niveau, du coup, maintenant, on veut aller jusqu'au bout, jusqu'aux État-Unis."



Pour ce projet, ils sont sept, âgés de 19 à 24 ans. Étudiant, professeur de danse ou bien contractuel à l’aéroport de Tahiti, ils sont tous passionnés par la danse. Certains veulent en faire leur métier. Ils passent leur temps libre ensemble à répéter les chorégraphies imaginées par Manava Akau. Depuis un an, ils ont établi un planning de préparation et d’entraînement. Ils arrivent demain à 21h30 à l'aéroport pour retrouver leurs familles et amis avant de se relancer dans un entraînement intensif pour améliorer leur chorégraphie. Le 3 juin, le groupe dansera au Palais des sports de Paris et tentera de se qualifier pour représenter la France aux Championnats du monde de hip hop au mois d'août.