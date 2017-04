Alimentation : "Il y a tellement de facteurs qui entrent en compte"

PAPEETE, le 19 avril 2017 - Le village de l'alimentation et de l'innovation ouvre ses portes aujourd'hui. Organisé par Manihi Lefoc, d'Asae conseil, ce village vise à rassembler les acteurs du secteur, il invite le grand public à se joindre à la fête pour réfléchir ensemble à de nouvelles façons de penser l'alimentation.



Manihi Lefoc est titulaire de deux masters, l’un en sociologie de l’alimentation et l’autre en physiologie et biologie cellulaire. Elle a longtemps travaillé pour le service public, suivant notamment le projet pilote de restauration scolaire dans les établissements de Polynésie. " Et puis finalement, en 2015, j’ai voulu créer ma société pour concrétiser ce projet de village qui mûrit depuis une dizaine d’années ." Elle a fondé ASAE, l’acronyme "d’agir pour la santé et l’avenir de nos enfants". Le projet se concrétise, enfin.



Tahiti Infos : À qui ce village s'adresse-t-il?

Manihi Lefoc : " À tout le monde, aux professionnels mais aussi au grand public, aux grands et aux petits. Il y a d'ailleurs des ateliers pour les maternelles à partir de la SG, disons 6/7 ans. J'espère que pour les éditions prochaines nous pourrons aller encore plus loin. "



Tahiti Infos : Vous parlez déjà d'une nouvelle édition alors que la première commence tout juste !

Manihi Lefoc : " Oui. Cette initiative n'est pas un événement isolé. Je ne le pense pas comme ça. L'idée est vraiment de créer une dynamique pour apporter un nouveau regard sur l'alimentation, une approche plus globale, transversale, innovante. La façon même d'aborder le sujet est innovante. "



Tahiti Infos : À quel niveau?

Manihi Lefoc : " Manger ce n'est pas seulement intellectuel, ce n'est pas seulement des calories que l'on ingère, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte, les sens, l'éducation, la culture, les émotions… "



Tahiti infos : Et quel est l'objectif du village dans ce contexte ?

Manihi lefoc : " Apporter des clés de compréhensions récentes, variées qui puissent ainsi toucher le public au sens large en fonction de ses propres habitudes, de son rythme de vie, de ses envies, de ses goûts… Transmettre des savoir-être et savoir-faire, parler de l'alimentation sous toutes ses dimensions, découvrir de nouvelles saveurs et nouvelles façons de voir et de penser pour que les gens aient un déclic. "



Tahiti infos : Ce déclic est-il nécessaire en Polynésie?

Manihi Lefoc : " Oui ! Et pour tous, y compris les professionnels. En amont du village nous avons organisé une formation pour eux. Ils ont répondu présent et ont été surpris de découvrir l'ensemble des aspects qui touchent l'alimentation. "



Tahiti Infos : Combien étaient-ils?

Manihi Le foc : " Quinze : infirmier, diététicien, psychologue, pâtissier, représentant de la restauration scolaire, responsable des programmes liés à l'obésité et au surpoids à la direction de la santé… Cette formation leur a permis de se rencontrer et de penser à des projets communs. C'est ça aussi l'objectif du village, que des projets voient le jour tout au long de l'année. En recevant une seule et même formation, un seul et même message, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est l'idéal pour créer une dynamique ."



Tahiti Infos : Du côté du grand public, sentez-vous une envie de changement, des tendances ?

Manihi Lefoc : " Oui, je crois qu'il y a un mouvement, une demande, un début de changement. De plus en plus de gens se mettent au sport, les habitudes végétariennes et véganes marquent le pas. Il manque peut-être seulement un peu de connaissances et d'informations pour aller encore plus loin ."