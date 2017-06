Algérie: 412 Algériennes battent le record Guiness de vaisselle simultanée

Alger, Algérie | AFP | samedi 16/06/2017 - Mains dans des bassines d'eau savonneuse, 412 Algériennes ont inscrit l'Algérie au Livre Guinness des Records en battant vendredi soir le record du monde du plus grand nombre de gens lavant la vaisselle en même temps, a constaté un journaliste de l'AFP.



En présence d'une juge officielle du Livre Guinness, les 412 jeunes femmes - aucun homme ne s'est risqué à l'exercice - ont lavé chacune simultanément deux assiettes, à l'issue d'un repas de charité offert à Alger par une marque de liquide vaisselle d'une filiale algérienne d'un grand groupe allemand de détergents et cosmétiques.



"Vous êtes officiellement extraordinaires!", a lancé, selon la formule consacrée, la juge du Livre Guinness, Hoda Khachab, venue spécialement de Dubaï, en annonçant le record officiellement battu, après avoir dûment compté les concurrentes et vérifié la propreté des assiettes.



Le précédent record remontait, selon le Livre Guinness, au 15 novembre 2016 quand 300 personnes avaient fait simultanément la vaisselle aux Philippines, là encore au cours d'un événement organisé par un grand fabricant de produits ménagers et d'hygiène.



Le nouveau record a été établi lors d'une soirée de solidarité intitulée "Tahla Lemma" ('la joie de se réunir' en arabe) au cours duquel environ 1.000 repas ont été servis à des pensionnaires d'orphelinats, maisons pour personnes âgées ou résidences universitaires algérois, à l'occasion du ftor (dîner de rupture du jeûne du mois de Ramadan).



C'est le 2e record Guinness battu en Algérie, après celui du plus grand couscous - 6 tonnes - cuisiné à Alger le 3 juin 2004.