Alexandra Caldas reçue par René Bidal, après son défi

PAPEETE, 9 août 2017 - Le haut-commissaire René Bidal s’est entretenu, mercredi, avec Alexandra Caldas.



Atteinte de mucoviscidose Alexandra Caldas a traversé le chenal entre Tahiti et Moorea à la rame, samedi, pour sensibiliser la population au don d’organes. La jeune femme est greffée des deux poumons depuis novembre 2012.



Un communiqué adressé mercredi par le Haut-commissariat, à l'issue de la rencontre souligne que la jeune greffée " a accompli un exploit exceptionnel dans une mer très formée d’une forte houle ", lors du défi Rame avec Alexandra, samedi. Et qu'elle "f ait preuve d’une énergie, d’un courage et d’une joie de vivre hors du commun.

Alors que des années de souffrance auraient pu nourrir une rancœur durable, elle a au contraire choisi le combat, l’espérance et l’amour de la vie. Alexandra Caldas est un exemple rare de volonté et de générosité pas seulement pour notre jeunesse mais pour nous tous ".



Le haut-commissaire lui a remis, une maquette de pirogue à six, aux couleurs de la République.