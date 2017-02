Al Dorsey – Le détective de Tahiti au 14e FIFO

3 questions à Patrice Guirao, père de l’enfant terrible



Pas de hasard pour Patrice Guirao, cet homme au parcours atypique : que des rendez-vous heureux et de nouvelles aventures ! S’il débuta sa carrière professionnelle dans une tour de contrôle, il préféra rapidement la plume aux écrans de surveillance. Parolier pour les plus grandes voix de la chanson française (Johnny Haliday, Pascal Obispo et tant d’autres) et les plus retentissantes comédies musicales (des Dix commandements aux Trois mousquetaires), Patrice Guirao se livre cœur et âme dans l’écriture. Des polars et des thrillers, genres diamétralement opposés aux ambiances légères et dansantes de ses tubes populaires. Rencontre avec l’auteur rebelle, père d’Al Dorsey et de cet univers percutant où les bleus du lagon coulent entre les lignes.



Tahiti Infos : Patrice Guirao, en tant que "père" du célèbre enquêteur Al Dorsey, comment avez-vous vécu l'adaptation en série TV de vos deux premiers tomes, Crois-le! et Lyao-Ly ? Avez-vous contribué au processus de production et de réalisation de la série télévisée ?



Patrice Guirao : " J'ai vécu ça comme un papa qui conduit son enfant à l'autel ! Pas Abraham, bien sûr ! Quoi que… Non, je plaisante !

Je n'ai pas pu suivre le processus de réalisation de la série mais j'ai été la cheville ouvrière qui a réuni le tour de table des décisionnaires : Directeur de Chaîne télé, producteurs parisiens, producteurs locaux, etc. J'ai été en quelque sorte le dénominateur commun à tous les décideurs sans lesquels la série n'aurait jamais existé, le lien qui a réuni tous ceux grâce auxquels une série TV passe du rêve à la réalité. Il faut savoir qu'il existe très peu de séries télévisées françaises adaptées de romans français. C'est très rare et je suis assez fier que mes romans aient donné naissance à cette série qui je l’espère connaîtra plusieurs saisons ."



Tahiti Infos : Impatient de découvrir les deux premiers épisodes de la première saison de la série TV au cours de l’actuel FIFO ?

Patrice Guirao : " Bien entendu. Je fais les cents pas dans les couloirs de la maternité ! "



Tahiti Infos : La rumeur court autour d'un quatrième tome des enquêtes d'Al Dorsey... Une confidence à nous révéler ?

Patrice Guirao : " Plus qu'une confidence, une information. Le quatrième tome "TU VOIS" est terminé et sortira cette année ! Je ne connais pas encore la date exacte mais j'ai entendu mon éditeur Au vent des îles parler d'octobre de cette année. "