PAPEETE, le 18 janvier 2016. Air Tahiti Nui renforce son partenariat avec American Airlines. Les voyageurs pourront bientôt acheter un billet d'avion à destination de Charlotte, Portland, Philadelphie, Seattle et Toronto.



Air Tahiti Nui a annoncé cette semaine qu'elle renforçait son partenariat avec American Airlines. Aujourd'hui, il y a 19 destinations américaines en partage de code vers Tahiti dont New York, San Francisco, Las Vegas, Chicago, Boston, Dallas et Miami. La compagnie au tiare mettra bientôt son code sur les vols American Airlines de Los Angeles vers Charlotte, Portland, Philadelphie, Seattle et Toronto, nous a confirmé American Airlines.



Lors d'une conférence de presse devant les médias métropolitains, Mathieu Bechonnet, directeur général d’Air Tahiti Nui (ATN), a indiqué que "Même si les comptes ne sont pas encore totalement bouclés, nous sommes très heureux d'annoncer qu'Air Tahiti Nui est bénéficiaire sur l'année 2016, avec une marge brute d'exploitation de 10%" , rapporte le site internet Air&Cosmos . "Sur l'année, la compagnie a transporté 490 000 passagers, soit une croissance de 3 à 4%, avec un chiffre d'affaires qui est en augmentation de 1%. Cet écart s'explique par le fait que nous avons réinvesti les économies que nous avons pu faire sur le carburant dans les baisses tarifaires, ce qui a eu un effet sur notre trafic".

La compagnie aérienne Air Tahiti Nui vient de publier un bilan d’activité annuel faisant état d’un résultat bénéficiaire historique en 2015 de 4,82 milliards Fcfp, en augmentation de +139 % sur un an.



L’embellie comptable d’Air Tahiti Nui se confirme donc une nouvelle fois en 2016. Au bord de la cessation de paiement en 2011, le transporteur aérien devrait donc enregistrer pour la cinquième année consécutive un résultat excédentaire en 2016.



