Air France: les grévistes dans l'attente de discussions

Mais l'on ignore encore si le vol Air France prévu demain pourra décoller. Nous nous sommes entretenus avec Bertrand Courtade, délégué syndical Usaf-Unsa : " le vol qui sera opéré demain par ATN va soulager les passagers. Nous pensons à ces gens, ce que nous faisons n'est pas dirigé contre eux et l'on a conscience que c'est difficile (...) A l'heure actuelle, l'Usaf et l'Unsa, ça représente 100 % des grévistes. Nous avons interpellé les personnes concernées et l'on a eu aucun retour (...) Il faudrait que tout le monde prenne ses responsabilités et que l'on mette les choses à plat autour d'une table. Le compromis, c'est la vie. Je vois beaucoup d'inégalités et cela est intolérable."



Le 31 octobre dernier, le syndicat majoritaire Usaf-Unsa d'Air France déposait un préavis de grève regroupant 17 points de revendication dont celui de ne pas avoir respecté le protocole d'accord signé il y a un an.



A noter qu'il existe un autre syndicat de PNC d'Air France. Plus petit en nombre, ce dernier n'a pas souhaité participer à la grève.