Air France : L'USAF-UNSA déplore l'absence de dialogue

PAPEETE, le 13 novembre 2017 - A travers un communiqué de presse, le syndicat USAF-UNSA d'Air France Polynésie a choisi de sortir de sa réserve afin de "rétablir, selon lui, quelques vérités" . La longue période de préavis de grève devait permettre, selon l'USAF-UNSA, de solder les différends en travaillant sereinement et non dans l'urgence.

A savoir, la négociation des 17 points de revendication, dont entre autres, le non-respect de l'accord signé en novembre 2016, le non-respect d'accords collectifs, la non-conformité sur les bulletins de salaires depuis au moins 2009…

Le syndicat regrette que Mr Hervet ait "ignoré ses mises en garde" et "qu'il ait fallu attendre 6 jours entre le dépôt de grève et le 1er jour des réelles discussions" et déplore le refus de dialogue par la suite.

Pour le syndicat USAF-UNSA, Mr Hervet "a délibérément décidé de ne pas négocier, sachant quelles en seraient les conséquences" .