Air Calin et Air Vanuatu signent un accord de code share

NOUMEA le 20 octobre 2017- Aircalin et Air Vanuatu viennent de signer un accord de partage de code ou code share qui permet aujourd’hui aux deux compagnies de proposer des vols opérés conjointement entre Nouméa et Port-Vila.

À la clé, un renforcement de la coopération régionale entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu avec désormais 6 rotations par semaine entre les deux territoires et de nouveaux bénéfices pour les clients des deux compagnies.

Avec ce nouvel accord, les clients pourront, à compter du 1er novembre et pour des dates de voyage à partir du 1er janvier 2018, acheter un billet Aircalin et voyager sur un vol opéré par Air Vanuatu ou inversement. Tous les vols entre Port-Vila et Nouméa sont bi-désignés.



Aircalin appose son code SB sur les vols opérés par Air Vanuatu et Air Vanuatu appose son code NF sur les vols Aircalin.

La mise en œuvre de cet accord permet de proposer aux clients des deux compagnies 6 rotations par semaine avec des correspondances améliorées de et vers les autres îles du Vanuatu, en particulier Tanna et Santo. Les vols sont opérés par Aircalin les vendredi et dimanche en fin d'après midi. Les vols d'Air Vanuatu opèreront à partir du 1er janvier 2018 les lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin. Ce nouveau programme de vols pourra être renforcé par chaque compagnie en fonction de la demande, par exemple en haute saison.



Didier Tappero, directeur général d’Aircalin :

« Je me félicite de cet accord signé entre nos deux compagnies, c’est un pas de plus vers une coopération régionale renforcée entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Il offre également à nos clients professionnels et particuliers ainsi qu'aux Tour Operateurs davantage de flexibilité et de choix dans l'organisation de leur voyage ».



Mr Joseph Laloyer, directeur général d’Air Vanuatu :

« La finalisation de ce nouvel accord régional entre les deux compagnies aériennes nationales offre davantage de possibilités à nos clients. Au Vanuatu, nous anticipons une demande accrue, non seulement vers les trois destinations phares du pays dont Port-Vila, Espiritu Santo et Tanna, mais également vers d’autres îles de l’archipel avec un réel potentiel de développement touristique. »