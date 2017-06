Agriculture durable : l'aquaponie fait des émules à Tahiti

Teanuanua Teriipaia-Rentier

"Cette unité produit quarante salades bio à la semaine"



Tu es le fondateur d'une entreprise spécialiste de l'aquaponie ?

L'entreprise s'appelle Rima Ninamu, la main bleue. Nous installons des unité aquaponiques construites sur mesure, prêtes à l'emploi. Nous faisons aussi de la formation. L'aquaponie c'est le mariage entre l'aquaculture, l'élevage de poissons, et la culture hors-sol, l'hydroponie. Une fois mariés ça fait un joli enfant qui s’appelle aquaponie !



Nous sommes dans ton installation, tu peux nous la présenter ?

Là nous avons environ 320 poissons dans les deux bacs. On les nourrit quotidiennement avec des aliments riches en protéines. Il y a un filtre qui permet de capturer les éléments solides en suspension dans l'eau, puis il y a un filtre très important, un filtre biologique qui contient les bactéries responsables du cycle de l'azote. Elles convertissent l’ammoniaque toxique contenu dans les déchets de poissons en nitrites, et ces nitrites sont convertis en nitrates. Les plantes utilisent ces nitrates comme nourriture pour alimenter leur croissance. Toute l'eau filtrée alimente la culture hydroponique et le champ bio à côté, et la nourrit avec ces nutriments. On utilise aussi un lombri-compost. C'est une boite à compost où les lombrics se nourrissent de déchets verts, ce qui permet de créer un engrais naturel liquide appelé "worm tea" qui est riche en oligo-éléments, en potassium, en phosphore et encore en nitrates. Ça nourrit aussi les bactéries, c'est un des meilleurs engrais qui existe, et c'est gratuit ! Là il y a 160 salades alimentées par le double de poissons. Et en complément, on peut même manger nos poissons !



Quel est l'intérêt de ce système par rapport à une culture dans le sol classique ?

L'intérêt c'est une plus grande productivité avec un rendement plus élevé. Là les salades poussent trois semaines en nurcerie et quatre semaines en croissance. Donc en sept semaines, les graines de salades sont devenues des salades prêtes à la vente. En conventionnel il faudrait 10 à 12 semaines selon les variétés, avec les pesticides et engrais chimiques qui vont avec. Cette unité-là produit à peu près quarante salades bio à la semaine.



Combien ça coûte de créer une installation aquaponique ?

Une unité varie de 90 000 francs pour une petite installation prête à l'emploi, et jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs, ça dépend de l'objectif de production. On dimensionne avec le nombre de légumes que tu veux par semaines.



Comment gérez-vous les ravageurs et les maladies sans pesticides ?

Pour les ravageurs on utilise essentiellement du savon soir et de l'huile essentielle d'oranges douces. Après, on varie les cultures pour éviter une densité importante d'une même culture, ça évite d'attirer des grosses populations de ravageurs. C'est une approche plus "permaculture" de la gestion des ravageurs, parce que l'aquaponie c'est de la permaculture, on utilise des acteurs vivants pour faire pousser les plantes. Les bonnes bactéries utilisées pour le cycle de l'azote aident aussi à lutter contre les bactéries pathogènes qui attaquent les plantes. En utilisant ces bactéries on crée un système plus stable, et il y a moins de place pour les mauvaises bactéries.



Il y a aussi un champ biologique ici.

Effectivement, là on fait du plein champ qu'on arrose avec l'eau des poissons et le lombri-compost. Il n'y a aucun engrais ou pesticides chimiques. On a là aussi l'approche permaculture, avec des plate-bandes florales pour recruter ou éloigner les insectes. Le mot-clé c'est "diversité", on alterne les cultures, par exemple on ne met pas que des tomates, là il y a aussi des poivrons, du choux, des oignons blancs, des courgettes des aubergines, du basilique… Ça créer un système plus stable, qui n'attire pas de grandes populations d'un seul type de ravageur. Il y a une vraie complémentarité entre tous ces acteurs vivants. Là par exemple pour lutter contre l'aleurode, qui ravage les tomates, on utilise des œillets d'Inde, ces petites fleurs oranges.