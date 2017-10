Affaire "Petit": la gendarmerie relance un appel à témoins

"C’est tout ce qu’il te reste, pleure"

"Ne me cherchez pas, ça ne servirait à rien"

"Il y avait des fourmis à l’intérieur, cela peut vouloir dire qu’il a été posé à terre quelque temps et placé ensuite là pour faire croire à un naufrage,"

"Pourquoi n’a-t-on pas retrouvé du gasoil et des objets provenant de ce bateau, qui était une vraie caravane?"

PAPEETE, le 13 octobre 2017-Il faut remonter à juin 2010. Les parents de Gaëlle et Arthur, Vanessa et Dominique Le Gall étaient en procédure de séparation. Dominique Petit qui n’acceptait pas la situation aurait pris avec lui ses deux enfants nés en 2007 et 2008. A bord de leur voilier le "Honu", il aurait quitté la marina Taina à Punaauia, pour une destination inconnue. Le bateau a été vu pour la dernière fois par des témoins, quittant la marina, le vendredi 4 juin 2010.Alors qu’elle devait récupérer Gaëlle et Arthur devant le poste des vigiles de la marina le 4 juin, la mère, Vanessa n’avait trouvé qu’un siège enfants avec une enveloppe. Celle-ci contenait les papiers et les clés du bateau., était-il écrit sur une lettre. Après avoir alerté les gendarmes, Vanessa Le Gall recevait deux jours plus tard un mail réexpédié par une amie de Dominique Petit à plusieurs proches du disparu., exigeait le disparu.Ce ne sera que deux jours plus tard qu’un naufrage sera signalé aux gendarmes. Elément troublant, le canot de survie du Honu a bien été retrouvé flottant dans le secteur.suppose Elise, la grand-mère des enfants lors d’une émission tournée par M6.Dans un premier temps un pêcheur avait affirmé avoir assisté au naufrage d’un voilier au large de Moorea. Mais il affirmera plus tard que ce n’était pas le Honu.A ce jour, le mystère reste total sur la disparition du voilier et de ses passagers.Une enquête est diligentée pour ces faits, par la section de recherches de Papeete, dans le cadre d’une instruction judiciaire. La gendarmerie a décidé de relancer un appel à témoins.Toute personne susceptible d’apporter des informations relatives à l’identification des personnes recherchées (pièce jointe), est invitée à se manifester auprès d’un service de gendarmerie ou de police le plus proche ou en composant le 17 ou le n° (689) 40 47 92 09 ou par mail sr.papeete@gendarmerie.interieur.gouv.fr