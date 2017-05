Aéroport et aérodromes : les pompiers déposent un préavis de grève

PAPEETE, le 10 mai 2017. Après un préavis de grève déposé à Newrest le 5 mai et une grève qui devait être effective ce mercredi soir si aucun accord n'était trouvé, ce sont les pompiers d'Aéroport de Tahiti et des aérodromes des îles qui ont déposé un préavis de grève mardi.



Le climat social commence à se tendre : les préavis de grève s'enchaînent depuis la semaine dernière.

Vendredi dernier, c'est la CSIP qui a déposé un préavis de grève à Newrest. Une rencontre était prévue ce mercredi après-midi entre la direction et le syndicat. Si aucun accord n'a été trouvé ce mercredi soir, la grève depuis 0 heure.

Mardi, O Oe to oe Rima a déposé un préavis de grève chez les pompiers de Aéroport de Tahiti. La CSTP-FO a fait de même pour les pompiers des aérodromes territoriaux.



Les pompiers de ADT et ceux des aérodromes des îles (hormis Raiatea, Rangiroa et Bora Bora) n'ont pas le même statut puisque les pompiers des aérodromes gérés par le Pays sont des fonctionnaires territoriaux tandis que les pompiers de ADT sont des salariés du privé.



Une première réunion est prévue ce jeudi matin entre la direction d'Aéroport de Tahiti et les représentants de O Oe to oe rima. "L'essentiel des revendications porte sur leurs rémunérations et l'accord d'entreprise qui a été réalisé entre 2011 et 2014. Les pompiers souhaiteraient un accord spécifique pour leur métier" , explique Eric Dumas, directeur général d'ADT. "On fera tout pour éviter d'aller à la grève".



Le préavis de grève porte sur 13 points. Parmi lesquels : " l'accord d'établissement, le recrutement, les horaires de travail, les majoriations relatives à la planification du travail, la suspension de l'organisation d'ADT jusqu'à confirmation du renouvellement de la concession de l'aéroport de Tahiti Faa'a en faveur d'ADT."

La CSTP-FO n'a pas souhaité communiquer sur l'objet de ses revendications dans les îles.



Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective lundi matin. ADT se prépare à trouver un plan B dans ce cas. Une réunion était prévue ce mercredi après-midi au haut-commissariat. Des mesures conservatoires pourraient ainsi être mises en place pour assurer la desserte.



Ce préavis de grève intervient à ADT dans un contexte particulier puisque la concession de la gestion de l'aéroport et des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Raiatea, Rangiroa et Bora Bora doit être remise en jeu au cours des prochaines semaines.



Fin mars, la cour administrative d'appel de Paris a en effet annulé la concession de 2010 qui attribuait l'exploitation de l'aéroport de Faa'a à la société Aéroport de Tahiti (ADT) pour 30 ans. Sans appel d'offres ni publication du marché, la procédure administrative n'a pas été respectée et la concession sera remise en jeu cette année.