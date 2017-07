Achat et vente de terrain : nos explications sur la procédure

En ce qui concerne la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l'acquéreur, nous sommes obligés de l'encadrer.



" Si l’acquéreur n’a pas son prêt, il peut refuser d’acquérir le bien. Mais il pourrait tricher : s’il demandait un emprunt de 1.000.000.000 F CFP sur deux ans, au taux de 0,5%, les banques refuseraient, et il serait en mesure de ne plus acheter.



Pour éviter cela, on demande à l'acquéreur de nous fournir les informations nécessaires sur sa demande de prêt (montant du prêt, taux maximum et délai de remboursement). Cela permet d’encadrer la condition suspensive de demande de prêt et éviter que l’acquéreur ne triche.



En Polynésie, nous n'avons pas le droit de rétractation. Cela signifie que dès qu'on signe, on est engagé. Les gens prennent le bien tel quel. Donc, il faut bien visiter les lieux et voir s'il y a des défauts. Il faut essayer les interrupteurs et les chasse d’eau. "