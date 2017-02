Accord de Papeete : Fritch attendu à Tahiti avec la proposition de l’Etat

PAPEETE, 10 février 2017 - Le document de synthèse de l’accord de Papeete fera l’objet d'une séance de travail à Papeete, mi-février lors de la visite de la ministre des Outre-mer à Tahiti.



L’engagement a été pris par Marc Vizy, le conseiller spécial Outre-mer de François Hollande. Lors d’une réunion à l’Elysée, jeudi, Edouard Fritch a obtenu l'assurance de revenir à Tahiti avec le document de synthèse contenant les propositions de l’Etat pour le projet d’accord de Papeete.



La proposition de l'Etat fera l'objet d'une séance de travail à Papeete, lors de la prochaine visite de la ministre des Outre-mer. Ericka Bareigts est attendue pour une visite officielle en Polynésie française le 17 février, pour trois jours.



Le président Edouard Fritch, accompagné de la députée, Maina Sage, a participé, jeudi, à une réunion à l’Elysée, avec Marc Vizy, Frédéric Potier et Jean-Robert Jouanny, respectivement en charge des dossiers de l’Outre-mer à la Présidence de la république, à Matignon et au ministère des Outre-mer.



Cette rencontre devait permettre aux participants de prendre connaissance des contre-propositions de l'Etat sur le projet d'Accord de Papeete. En effet, le président Fritch a transmis au début du mois de novembre 2016, un projet de texte issu d'une première réflexion menée par le gouvernement et le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française.



Ce travail de réflexion sur la proposition de la collectivité polynésienne, coordonné par le cabinet de la ministre des outre-mer, a pris du temps en raison de la concertation avec d'autres ministères parisiens sur différents sujets qui sont abordés dans le projet d'Accord.