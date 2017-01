Accident mortel à Ua Pou : Le corps de la petite Hinatea rapatrié à Tahiti samedi

PAPEETE, le 27 janvier 2017 - Le père de Hinatea, 8 ans, décédée dans un accident de voiture à Ua Pou espère pouvoir rapatrier le corps de sa fille à Tahiti samedi. La solidarité des Polynésiens de payer les funérailles et le rapatriement du cercueil.



L'appel aux dons pour rapatrier, vers Tahiti, le corps de la petite Hinatea, 8 ans, décédée dans un accident de voiture aux Marquises a permis de réunir les 850 000F nécessaires.



L'appel aux dons a été lancé jeudi soir par Raynald Tuheiava Vaiho, le père de l'enfant. Séparé de la mère de la petite Hinatea, il souhaiterait rapatrier le corps de la petite vers Tahiti où il habite.



Le père de la petite est aux Marquises depuis le mercredi 25 janvier pour les démarches administratives et accompagner le corps de la fille jusqu'à Tahiti.



"Si tout va bien, samedi je prends l'avion avec ma fille pour rentrer à Tahiti. L'appel au don est maintenant terminé puisque le bureau d'Air Tahiti ferme à 15h00. J'ai les larmes aux yeux en pensant à la générosité des gens, de toutes ces personnes qui me soutiennent et qui m'aident pour ramener ma fille près de moi. Dans l'avion il y a même une personne qui m'a fait un chèque de 200 000 francs comme ça pour m'aider à rapatrier le corps"



Séparé de la mère d'Hinatea, cela faisait trois ans qu'il n'avait pas revu sa fille, "nous avions convenu que je la verrais en juillet… C'est la première fois que je revois ma fille en trois ans, et elle est à la morgue… elle va repartir dans un cercueil hermétique…"



Les funérailles d'Hinatea ont été retardées pour que la mère, hospitalisée à l'hôpital du Taaone, puisse assister à la cérémonie. "Je veux que nous les parents, le père et la mère on enterre notre petite Hinatea ensemble. "



Hinatea devrait arriver à Tahiti samedi après-midi. La Veillée se passera à Saint Etienne dimanche. L’enterrement aura lieu lundi au cimetière de Saint Hilaire à Faa'a.



Vous pouvez contacter Reynald au 87 36 07 42 ou via sa page Facebook Reynald VAIHO